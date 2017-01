Horizon: Zero Dawn - Neues PS4-Bundle mit drei Gratis-Monaten PS Plus angekündigt

Horizon Zero Dawn gibt es ab März im 1 TB PS4-Bundle

Sony und Guerilla Games bringen Horizon: Zero Dawn als PS4-Bundle auf den Markt. Im März erscheint der SciFi-Fantasy-Mix zusammen mit einer PS4, die über 1 TB Speicherplatz verfügt. Zusätzlich lassen die Verantwortlichen auch noch drei Gratis-Monate für den PlayStation Plus-Service springen.

Das heißt, ihr könnt dann drei Monate lang kostenlos Multiplayer-Titel online spielen und kommt in den Genuss der Gratis-Spiele, die es für PS Plus-Mitglieder jeden Monat als Download gibt. Außerdem beinhalten die Plus-Monate auch Zugang zu bestimmten Preisnachlässen im PlayStation Store sowie Zugriff auf 10 GB Cloud-Speicherplatz.

Das Bundle sorgt jetzt schon für einige Stirnrunzler unter Sony-Fans: Es wirkt etwas befremdlich, einem Singleplayer-Spiel wie Horizon: Zero Dawn drei Gratis-Monate PS Plus beizulegen, die am interessantesten für Multiplayer-Titel wären. Desweiteren sieht es in den Kommentar-Spalten so aus, als hätten sich viele eher ein Bundle mit der PS4 Pro und/oder eine besonders verzierte Konsole gewünscht.

Wie findet ihr das Horizon: Zero Dawn-Bundle?

Horizon: Zero Dawn - Cinematic Trailer des PS4-exklusiven RPGs zeigt uns die Story