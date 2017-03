Horizon: Zero Dawn - PS4-Hit dominiert die deutschen Verkaufscharts

Horizon: Zero Dawn schießt mit drei Versionen in die Top 5 der deutschen PS4-Charts.

Regelmäßig verrät uns das Marktforschungsunternehmen GfK, welche Spiele sich in Deutschland am meisten verkaufen. Schwang sich in der letzten Februar-Woche noch Ubisofts Schlachten-Epos For Honor an die Spitze der PS4-, Xbox One- und PC-Charts, dominiert nun Horizon: Zero Dawn die deutschen PS4-Verkaufscharts.

Gleich mit drei unterschiedlichen Versionen schaffte es Guerilla Games' Action-RPG in die Top 5: Während die Standard-Fassung auf Platz eins landet, nehmen die Special und Collector's Edition die Plätze zwei und vier in Beschlag. Dazwischen schiebt sich For Honor und kann sich die Bronze-Medaille ergattern.

Horizon: Zero Dawn - Launch Trailer zeigt die Weiten der Post-Postapokalypse

Horizon: Zero Dawn ist seit 1. März 2017 exklusiv für die PS4 erhältlich.

Spielt ihr Horizon: Zero Dawn? Wie findet ihr das Spiel?