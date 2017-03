Der PS4-Hit Horizon: Zero Dawn feiert schon kurz nach dem Release große Erfolge.

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir, dass Horizon: Zero Dawn die deutschen Verkaufscharts "dominiert". Aber auch in anderen Ländern konnte das post-postapokalyptische Action-RPG rund um die Jägerin Aloy viele Spieler für sich gewinnen. Nun untermauert Sony die Erfolgsmeldungen mit offiziellen Zahlen.

Horizon: Zero Dawn hat sich in seinen ersten zwei Wochen nach Release mehr als 2,6 Millionen Mal verkauft. Damit markiere der Launch des Spiels "die erfolgreichste Einführung einer neuen First-Party-Marke auf dem PS4-System und Guerrillas stärkstes Software-Debüt seit Bestehen des Studios". Doch selbst im Vergleich zu etablierten PlayStation-Marken schlägt sich Horizon: Zero Dawn sehr gut. So setzte Uncharted 4, immerhin das finale Abenteuer des beliebten Helden Nathan Drake, rund 2,7 Millionen in seiner ersten Release-Woche ab. Zudem befindet sich Horizon: Zero Dawn laut Branchenanalyst Daniel Ahmad auf dem besten Weg, die Ableger der Killzone-Reihe in Sachen Verkaufszahlen abzuhängen - und zwar noch vor dem Ende des Jahres.

Bei all dem Erfolg keine Überraschung: Guerilla-Geschäftsführer Hermen Hulst zufolge arbeitet das Team von Horizon: Zero Dawn bereits "an einer Weiterführung" der Story. Ob Aloys Geschichte aber in einem DLC oder vielleicht sogar einem Sequel fortgesetzt wird, bleibt abzuwarten.

Was wünscht ihr euch von einer Fortsetzung zu Horizon: Zero Dawn?

