Horizon Zero Dawn - Stellenausschreibungen deuten 2. DLC oder Fortsetzung an

Horizon Zero Dawn erwies sich für Publisher Sony und Entwickler Guerrilla Games schon kurz nach Release als großer finanzieller Erfolg. Allein in den ersten zwei Wochen hat sich das PS4-Exklusivspiel über 2,6 Millionen Mal verkauft. Da überrascht es wenig, dass Sony mit The Frozen Wilds einen Story-DLC auf der E3 2017 ankündigte. Zusätzlich will Guerrilla Games-Chef Hermen Hulst das Spiel laut Sony Interactive Entertainment America-CEO Shawn Layden zum groß angelegten Franchise ausbauen:

"Hermen Hulst hat eine sehr genaue Vorstellung davon, wohin es mit Horizon Zero Dawn gehen soll und wie der Fahrplan dafür aussieht - und dieser Fahrplan erstreckt sich über mehrere Jahre. Ich denke, wir werden eine lange Zeit im Horizon-Business sein."

Passend dazu finden sich auf der Website des Entwicklerstudios mehrere Stellenangeboten, die mindestens einen zweiten DLC, wenn nicht sogar eine vollwertige Fortsetzung andeuten. So heißt es zum Beispiel in den jeweils rund 6 Tage alten Ausschreibungen für einen Senior World Designer und einen World Designer unter anderem:

"Du wirst Teil eines kleinen Teams sein, das die Aufgabe hat, wegweisendes, innovatives Gameplay mit einem Fokus auf Story und Figuren zu schaffen.



Du wirst mit anderen Designern, Künstlern und Autoren einen Pitch formulieren und ihn während des Genehmigungsprozesses betreuen.



Du wirst eine rudimentäre Version des Settings entwerfen - das schließt die Platzierung von wichtiger Vegetation, Straßen, Gebäuden und Sehenswürdigkeiten mit ein."

Die Stellenangebote klingen nicht danach, als suche Guerrilla Games nach zusätzlichen Mitarbeitern, die bei The Frozen Wilds aushelfen sollen. Immerhin soll DLC noch dieses Jahr erscheinen, die Produktion dürfte also in vollem Umfang laufen. Ein kleines Team ergibt in diesem Kontext keinen Sinn.

Mehr: Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds - Traileranalyse gibt Hinweise auf Roboter-Bären & Story

Vielmehr weisen die Ausschreibungen darauf hin, dass ein Teil des Studios intern an ersten Prototypen zu einem oder mehreren anderen Projekten arbeitet. Diese entstehen klassischerweise in kleinen Teams, durchlaufen mehrere Iterationsprozesse und beanspruchen erst später einen umfassenden Teil an Mitarbeitern. Laydens Äußerungen sowie der "Fokus auf Story und Figuren" legen zudem nahe, dass sich diese Projekte um Horizon Zero Dawn drehen.

Bleibt die Frage, ob Guerrilla Games einen zweiten Story-DLC, ein Sequel oder vielleicht beides plant. In jedem Fall deuten die Stellenangebote auf ein großes Projekt, scheint es doch neue Gameplay-Mechaniken, Gebiete und eine neue Geschichte zu umfassen.

Was glaubt ihr: Woran arbeitet Guerrilla Games neben The Frozen Wilds?