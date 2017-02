Horizon: Zero Dawn - Wie sich das PS4-Spiel von anderen Action-RPGs abheben will

Mit Horizon: Zero Dawn wollen uns die Entwickler nicht nur eine einzigartige Geschichte erzählen, sondern auch ein komplexes Kampfsystem bieten.

Mit Horizon: Zero Dawn verlassen die Killzone-Macher von Guerilla Games alte Ego-Shooter-Pfade und wollen uns stattdessen mit einem Action-RPG begeistern. Game-Director Mathijs de Jonge und Art-Director Jan-Bart van Beek haben uns im Interview verraten, wie sich das PS4-Spiel von anderen Titeln dieses Genres abheben will.

In Horizon: Zero Dawn schlüpfen wir in die Haut der Jägerin Aloy, die als Kind verstoßen wurde und außerhalb ihres Stammes lernen musste, in einer von aggressiven Maschinenwesen bevölkerten Post-Postapokalypse zu überleben. Warum Aloy verstoßen wurde, wer ihre Eltern sind und was es mit dem Verhalten der Maschinen auf sich hat, sind die zentralen Fragen des Spiels, deren Antworten wir im Laufe der Geschichte finden sollen. Für Mathijs de Jonge ist die Story das entscheidende Element, das Horizon so besonders macht.

"Ich mag es, wie sich die Geschichte von Horizon entwickelt. Wir haben bisher noch nicht so viel darüber gesprochen. Es hieß ja bisher immer nur, dass Horizon eine Open World mit Robotern hat. Eigentlich aber steht die Geschichte im Zentrum. Ich denke, sie ist sehr einzigartig."

Die Spielwelt, die Natur- und Sci-Fi-Elemente verbindet und Platz für zahlreiche Stämme bietet, sei aber ebenso ein einzigartiges Element des Spiels. Die Post-Postapokalypse würde sich frisch anfühlen und von den Welten unterscheiden, in die uns andere Spiele führen.

Art-Director Jan-Bart van Beek betont hingegen das Kampfsystem. Obwohl sich Horizon Elemente aus Titeln wie Skyrim, Far Cry Primal oder The Legend of Zelda leihe, sei es das Ziel gewesen, ein eigenständiges Action-RPG zu schaffen:

"Action-RPGs haben nicht immer das beste Kampfsystem. Ausgehend von diesem Aspekt, planten wir etwas Neues. Wir wollten die taktischen Elemente eines Ego-Shooters mit RPG-Aspekten verbinden. Ziel war, ein Action-RPG zu kreieren, das auch eine wirklich gute Action-Basis hat."

Wie de Jonge ergänzt, seien nicht nur die Heldin selbst, sondern auch ihre Skills entscheidend für flotte und komplexe Kämpfe.

"Ich mag auch Aloy als Hauptcharakter, ihre Fähigkeiten und Bewegungen. Ich mag es, wie schnell sie ist und wie flüssig sie sich steuert. Ich denke auch, dass wir eine spezielle Art und Weise gefunden haben, mit den Maschinen umzugehen, wie ihr sie bekämpft. Das Kampfsystem ist vielschichtig und erlaubt euch, nach und nach präziser zu werden. Mit mehreren Skills ist es einfacher, Maschinen auszuschalten, aber anfangs sind sie ziemlich gefährlich."

Ob den Entwicklern von Guerilla Games der Schritt vom Ego-Shooter- ins Action-RPG-Genre ohne Stolpern gelingt, erfahren wir am 1. März 2017. Dann erscheint Horizon Zero: Dawn exklusiv für die PS4.

