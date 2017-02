Horizon: Zero Dawn - Grind oder Qualität: Open-World-Check im Video

Donnerstag, 02. Februar 2017 um 15:00

Horizon: Zero Dawn wird wohl eines der schönsten Open-World-Spiels 2017. Aber ist die Welt auch spielerisch interessant? Und wie steht es um die Abwechslung? Diesen Fragen gehen wir in diesem Video nach und zeigen dabei einen Missions-Walkthrough der Entwickler.

Rae konnte Horizon: Zero Dawn bereits mehrere Stunden lang anspielen und nachdem wir uns sowohl über das Gameplay, die Technik als auch die Story unterhalten haben, ist jetzt die offene Spielwelt dran. Wir wollen natürlich wissen, wie sich Ressourcen-Grind und Missionen die Balance halten und wie es um die Abwechslung bestellt ist - zumindest soweit wir es aus den ersten Spielstunden abschätzen können.

Horizon: Zero Dawn wird in Europa am 1. März 2017 exklusiv für die PlayStation 4 veröffentlicht und liefert 4K-Support für die PS4 Pro.