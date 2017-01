How to Survive 2 - Das Zombie-Spiel infiziert im Februar PS4 und Xbox One

How to Survive 2 erscheint bald für Konsolen.

Wer How to Survive mochte und sehnlichst auf den Nachfolger wartet, hat nun Grund zur Freude, denn 505 Games und Eko Software haben heute den Releasezeitraum weiter eingegrenzt. Demzufolge soll How to Survive 2 im Februar 2017 die PS4 und Xbox One unsicher machen.

Der zweite Teil spielt 15 Jahre nach dem Vorgänger. Mal wieder müsst ihr zusammenarbeiten, um einer Zombie-Seuche in Louisiana zu entgehen. Dazu sammelt ihr Ressourcen, um Werkzeuge und Waffen herzustellen, die euch im Überlebenskampf in den zufällig generierten Umgebungen helfen.

Außerdem müsst ihr im Spielverlauf euer Basislager upgraden, indem ihr Barrikaden errichtet, Fallen aufstellt und die Werkbank verbessert, um neue Blaupausen zu erhalten. Insgesamt soll es hunderte Crafting-Items geben.

Am meisten Spaß macht das Überleben natürlich im Team - bis zu vier Leute können zusammen spielen, wobei bis zu 16 Spieler in euer Lager eingeladen werden dürfen. Ein Level-System mit freischaltbaren Fähigkeiten wird ebenfalls wieder an Bord sein.

How to Survive 2 kann ab sofort im PS Store sowie im Xbox Store vorbestellt werden. Der Preis beträgt 15 Euro.

