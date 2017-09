iPhone 8 & iPhone X - Neuer Apple-Prozessor soll Mobile Gaming auf die nächste Stufe heben

Apple hat gestern das iPhone 8, das iPhone 8 Plus sowie das iPhone X enthüllt. Die Geräte sollen – wie jedes Mal – alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen. Dieses Mal scheint Apple allerdings besonders viel Wert darauf zu legen, dass die Smartphones auch als vollwertige Gaming-Geräte verstanden werden: Der neue A11 Bionic-Prozessor soll sie zu den bisher leistungsfähigsten Handhelds machen.

Dafür sorgen laut Apple sechs Kerne sowie 4,3 Milliarden Transistoren und das 64-bit-Design, die allesamt in dem Ein-Chip-System ihr Werk verrichten. Die zwei Performance-Kerne sollen 25 % schneller als ihr Vorgänger A10 Fusion arbeiten, während die vier Effizienz-Kerne sogar 70 % schneller sind. Obendrein werkelt die neue, integrierte GPU auch nochmal 30 % schneller als beim A10 Fusion.

Augmented Reality und Mobile-Gaming

Neben herkömmlichem 3D-Gaming liegt der Fokus der neuen, mittlerweile zehnten iPhone-Generation auch auf Augmented Reality-Anwendungen. Die Bewegungs- beziehungsweise Beschleunigungs-Sensoren wurden verbessert, genau wie die Kamera: Videos können wir zum Beispiel in 4K und 60 FPS oder in 1080p mit 240 FPS (Zeitlupe) aufnehmen.

Last, but not least: Thatgamecompany, die Macher von gefeierten Spielen wie Journey oder Flow, kündigen ihr neues Spiel Sky an. Es bleibt dem künstlerischen Anspruch des Entwicklerstudios offenbar treu und soll intuitiv sowie leicht zu bedienen sein. Die Macher betonen, dass sie mit ihrem neuen Titel Spielende zusammenbringen wollen. Sky erscheint exklusiv für iOS, also iPhone, iPad oder Apple TV. Seht euch den Teaser an:

Preis, Vorbestellung und Release von iPhone 8 und iPhone X

Wie von Apple gewohnt sind die neuen Geräte allerdings alles andere als erschwinglich. Für das iPhone 8 werden mindestens 799 Euro fällig, das iPhone X startet sogar bei 1.149 Euro.

Die Preise im Überblick:

iPhone 8 mit 64 GB: 799 Euro

iPhone 8 mit 256 GB: 969 Euro

iPhone 8 Plus mit 64 GB: 909 Euro

iPhone 8 Plus mit 256 GB: 1.079 Euro

iPhone X mit 64 GB: 1.149 Euro

iPhone X mit 256 GB: 1.319 Euro

Das iPhone 8 und 8 Plus können ab dem 15. September vorbestellt werden und sind ab dem 22. September im Handel erhältlich.

Das iPhone X erscheint etwas später, genauer am 3. November. Vorbestellungen können ab dem 27. Oktober getätigt werden.

Was haltet ihr von den Ankündigungen?