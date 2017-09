Nintendo Switch - Lieferengpässe haben mehrere Gründe, erklärt Nintendo

Nintendo schafft es offenbar nicht überall, der großen Nintendo Switch-Nachfrage gerecht zu werden. Insbesondere in Japan und den USA gibt es immer wieder Lieferengpässe – teilweise warten Nintendo-Fans stundenlang auf ihre Chance, eine Switch zu ergattern. Der Nintendo of America-Chef Reggie Fils-Aime gibt gegenüber der Financial Times zu Protokoll, dass die Situation kompliziert sei und gleich mehrere, unterschiedliche Gründe für die Liefer-Schwierigkeiten existieren (via Nintendo Life), von denen mehrere Komponenten betroffen sind.

"Da ist nicht ein Engpass, da sind mehrere Engpässe. Ich werde nicht näher ins Detail gehen, aber es ist nicht nur eine Komponente."

Es sei außerdem immer möglich, dass die Nachfrage falsch eingeschätzt werde:

"Ich werde Millionen von diesen Einheiten bauen, damit sie in den Markt fließen. Aber was ich nicht weiß, ist, wie die Nachfrage sein wird. Und es besteht die Möglichkeit, dass die Nachfrage das Angebot übertrifft."

Was bedeuten kann, dass zum Weihnachtsgeschäft am Jahresende immer noch Lieferengpässe bestehen, obwohl Nintendo bereits zum Launch von Splatoon 2 eine Aufstockung versprochen hat.

