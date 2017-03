Mafia 3 - Gameplay-Trailer kündigt kostenlose Demo an

Gute Nachrichten für alle, die schon länger ein Auge auf Mafia 3 geworfen haben, bisher aber nicht dazu kamen, New Bordeaux einen Besuch abzustatten. Denn ab heute gibt es nicht nur einen, sondern gleich zwei gute Gründe für eine Reise oder gar eine Rückkehr in den fiktiven Süden der USA.

Heute erscheint nicht nur der erste Story-DLC "Faster, Baby!", es wurde gleichzeitig auch eine kostenlose Demo angekündigt. Diese wiegt auf PS4 satte 27 GB und auf Xbox One 25 GB und lässt euch eure Speicherstände nach dem Ende der Testperiode übertragen, solltet ihr euch entscheiden, das Spiel danach zu kaufen. Spielen könnt ihr den ersten Akt von Mafia 3, in dem ein Raubüberfall furchtbar schief geht. Es ist quasi der Grundstein für alles, was danach folgt.

Wer dann noch immer nicht genug hat oder allgemein nach einer Ausrede sucht, nach New Bordeaux zurückzukehren, der kann sich dann Faster, Baby! widmen. Die erste von drei Story-Erweiterungen ist Teil des Season Pass, dessen Kosten sich auf 29,99€ belaufen. Alternativ könnt ihr Faster, Baby" auch allein für 14,99€ kaufen. Die beiden anderen Erweiterungen hören je auf den Namen "Stones Unturned" und "Sign of the Times" und sollen respektive im Mai und im Juli 2017 erscheinen.

Worum es in Faster, Baby! geht, zeigt der Launch-Trailer des Mafia 3-DLCs:

Mafia 3 - Launch-Trailer zeigt den ersten Story-DLC Faster, Baby

Mafia 3 von Hangar 13 erschien am 7. Oktober 2016 für PS4, Xbox One und PC.