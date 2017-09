Mario + Rabbids: Kingdom Battle - Third Party-Spiel mit den meisten Verkäufen auf Nintendo Switch

Mario + Rabbids: Kingdom Battle konnte sich bereits vor dem Release wacker in den Vorbesteller-Charts auf Amazon halten. Nachdem das Strategiespiel weltweit sehr gute Wertungen kassierte, scheint es sich auch hervorragend verkauft zu haben. Zumindest, wenn man die Retail-Version betrachtet.

Die wanderte laut Zahlen von NPD und dem britischen Chart-Track-Unternehmen GFK öfter über die Ladentheke als jedes andere Switch-Spiel, das nicht von Nintendo stammt. Damit ist es das am meisten verkaufte physische Third Party-Spiel für die Hybridkonsole. (via Eurogamer)

Allerdings gilt dies vorerst lediglich für die Regionen Nordamerika, Australien und Großbritannien. Außerdem gibt es nicht all zu viele Retail-Spiele von Drittherstellern. Immerhin hat Mario + Rabbids aber Super Bomberman R, Puyo Puyo Tetris und Lego City Undercover abgehängt. Genaue Zahlen haben jedoch weder Ubisoft noch Nintendo genannt.