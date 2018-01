Metal Gear Survive - Always On-Zwang durch PS4- & Xbox One-Packshots bestätigt

Konami hat auf der offiziellen Website die endgültigen Packshots, also die offiziellen Produkt-Fotos, von Metal Gear Survive für PS4 und Xbox One veröffentlicht. Damit hat das Unternehmen einige bisher unbekannte Infos zu dem kommenden Action-Spiel preisgegeben.

Zentriert in dem unteren Bildausschnitt beider Packshots springt uns der Hinweis "Erfordert Internet" entgegen. Nachdem es bereits in der Vergangenheit "Always On"-Gerüchte gab, ist damit endgültig bestätigt, dass wir nicht nur für den Online-Multiplayer, sondern während des gesamten Spielens von Metal Gear Survive zwingend mit dem Internet verbunden sein müssen.

Außerdem erfahren wir auch mehr zu der Altersbeschränkung. Die USK hat das Spiel unter die Lupe genommen und es ab 16 Jahren freigegeben. Kaum verwunderlich, da wir in dem Survival-Action-Spiel mit unserem Team unzählige Horden von Zombies schnetzeln.

Auf dem Packshot der Xbox One-Version erkennen wir außerdem, dass Konami den neuen Titel für Microsofts Power-Konsole Xbox One X optimiert hat. Auf dem PS4-Gegenstück fehlt hingegen ein solcher Hinweis. Wir gehen deswegen davon aus, dass zumindest zum Launch keine optimierte Version für PS4 Pro erscheint.

Mehr: Metal Gear Survive - Neuer Trailer stellt Fallen, Kämpfe und Wurmlöcher vor

Metal Gear Survive kommt am 22. Februar 2018 für PS4 und Xbox One. Konami veranstaltet vor der Veröffentlichung eine Open Beta, die bereits am 18. Januar startet. Das Survival-Action-Spiel ist der erste Titel der Spielreihe, der ohne das Mitwirken von Creator Hideo Kojima erscheint.