Microsofts Xbox One kämpft damit, dass es nur wenig First Party- und Exklusivtitel für die Konsole gibt. Das wissen auch die Menschen in den Chefetagen, wie zum Beispiel Phil Spencer oder der neue Chef der Xbox-Abteilung, Matt Booty. Dessen Aufgabe soll darum in erster Linie sein, sich um First Party-Content zu kümmern.

Jetzt machen allerdings auch Gerüchte die Runde, dass Microsoft angeblich eine größere Investition plant und demnächst womöglich auf Studio-Einkaufstour gehen könnte. Als mögliche Kandidaten werden aber keine kleinen Fische gehandelt, sondern Namen wie Electronic Arts, Valve oder die PUBG Corporation.

Die Gerüchte stammen von Quellen, die Microsoft nahe stehen sollen und von Polygon angezapft wurden. Auch der SuperData Research-CEO Joost van Dreunen gibt zu verstehen, dass er mit einer baldigen Ankündigung eines Kaufs rechne. Denn die internen, personellen Veränderungen bei Microsoft könnten derartige Investitionen begünstigen.

Aber von alledem steht natürlich noch nichts fest, es handelt sich bisher wie gesagt nur um unbestätigte Gerüchte. Selbst wenn sich bewahrheiten sollte, dass Microsoft auf große Shopping-Tour geht, muss das natürlich nicht heißen, dass sie sich direkt den Giganten EA einverleiben wollen. Ein derartiger Kauf würde wohl wirklich hohe Wellen in der Gaming-Industrie schlagen und käme durchaus überraschend.

Wahrscheinlicher wirkt da ein Kauf der PUBG-Corporation – der Bluehole-Tochterfirma, die sich ganz auf den Battle Royale-Shooter konzentriert. Immerhin besteht bereits ein konsolenexklusiver Deal für Playerunknown's Battlegrounds und es hieß auch schon, dass die Beteiligten geneigt seien, die Abmachung zu intensivieren beziehungsweise zu verlängern.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Microsoft einen Entwickler samt vielversprechendem Spiel und den Rechten daran kauft. Der Plan ist bereits bei Minecraft aufgegangen, und zwar auf ganzer Linie. Die Playerunknown's Battlegrounds-Entwickler wären eine ähnlich erfolgversprechende Investition.

Glaubt ihr den Gerüchten? Wenn ja, könnt ihr euch vorstellen, dass Microsoft EA kauft?