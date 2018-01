Xbox One - Xbox-Chef sieht Game Pass als Chance für Singleplayer-Spiele

Phil Spencer, Chef von Mircosofts Xbox-Abteilung, hat auf Twitter zahlreiche Fragen von Fans beantwortet. Ein großes Thema dabei war der Spieleabo-Service Xbox Game Pass, in dem zukünftig auch alle großen First-Party-Titel enthalten sein werden.

Auf die Frage, ob er Game Pass als Chance für einzigartige und neue Erfahrungen für die Spieler oder als einfachen Aboservice mit tollen Preis-Leistungs-Verhältnis sehe, sagte Spencer:

"Ich sehe Game Pass als beides. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist natürlich für viele offensichtlich. Und letzendlich ist es auch die Idee eines neuen Modells, das Möglichkeiten für Kreativität eröffnet. Insbesondere für Singleplayer-Spiele. [...]"

Laut Spencer gebe es bereits großes Interesse von verschiedenen Studios, die sehen wollen, wie der Service funktioniert. Microsoft will bei Game Pass mit einen First Party-Titeln wie Sea of Thieves oder Crackdown 3 voran gehen, das Ziel sei es aber, auch andere Studios mit ins Boot zu holen.

Außerdem gibt es gute Neuigkeiten für Fans der Xbox 1-abwärtskompatiblen Titel. Die Bibliothek der verfügbaren Spiele soll zukünftig ausgeweitet werden ("es sind eine Reihe von XB1-Spielen in der Pipeline"), wenn auch nicht so schnell wie die der Xbox 360-Titel.

