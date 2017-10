Mighty No. 9 - Xbox-Team bastelt eigenen Patch, weil das Spiel so schlecht läuft

Mighty No. 9 blickt auf eine turbulente Entwicklung und einige Eskapaden zurück. Eigentlich sollte das Spiel die Nachfolge der legendären Mega Man-Spiele antreten. Zu diesem Zweck unterstützten viele Fans das Projekt via Crowdfunding und steuerten insgesamt 4 Millionen US-Dollar bei. Nur blieb das Ergebnis dann leider meilenweit hinter den Erwartungen zurück. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, wurden im Trailer zum Spiel dann auch noch Anime-Fans beleidigt. Jetzt gibt es den nächsten Eintrag in der langen Geschichte der Fauxpas rund um Mighty No. 9: Das Spiel läuft auf der Xbox One nämlich offenbar so mangelhaft, dass Microsoft jetzt selbst einen Patch veröffentlicht.

Now this is a first, Microsoft took it upon themselves to patch Mighty No 9 and fix it on their platform.



That's next level. pic.twitter.com/Kw1LhqYw2q