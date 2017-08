Monster Hunter Stories - Demo für das 3DS-Rollenspiel angekündigt

Square Enix hat den Release-Termin für Monster Hunter Stories (wir berichteten) noch einmal bestätigt. Das Pokémon-artige Rollenspiel für den Nintendo 3DS erscheint demnach wie geplant am 8. September 2018 in Europa. Vor dem Release dürft ihr euch jedoch in eine Demo stürzen.

Die Probeversion soll bereits am 10. August im eShop landen, sodass ihr euch selbst ein Bild von Monster Hunter Stories machen könnt. Schließlich entfernt sich das Spiel weit vom MH-typischen Gameplay. Statt Monster zu jagen, stibitzt ihr ihnen die Eier, um sie auszubrüten und die geschlüpften Kreaturen für euch kämpfen zu lassen.

Habt ihr die Demo durchgespielt, könnt ihr die Fortschritte später in das fertige Spiel übertragen. Anbei könnt ihr euch einen neuen Trailer bestaunen.