Vom 22. August bis zum 26. August öffnen die Messehallen in Köln ihre Pforten für die gamescom 2017. Während Rae, Mirco und ich vor Ort sind und von dort aus für euch berichten, verschlägt es sicherlich den ein oder anderen von euch selbst auf die Messe.

Wie jedes Jahr ziehen große wie kleine Entwickler und Publisher ihre Stände in den Hallen hoch, um uns ihre neuesten Projekte zu zeigen und anspielen zu lassen. Mit diesem Artikel wollen wir euch ein wenig an die Hand nehmen, bevor ihr euch in die Menschenmassen stützt. Dazu haben wir 15 Highlights für PS4, Xbox One und die Nintendo Switch für euch herausgepickt, die ihr auf der diesjährigen gamescom anspielen könnt. Unten stellen wir euch die Spiele mit einem Trailer und einigen Worten kurz vor und verraten euch natürlich in welcher Halle sie zu finden sind.

Die beiden Shooter Destiny 2 und Call of Duty: WW2 zählen natürlich auch zu den anspielbaren Highlights auf der Messe. In der unteren Spieleliste machen sie aber Platz für andere Titel, da wir erst vor einigen Wochen dank Beta-Test in Destiny 2 hineinschnuppern durften und die PS4-Beta von WW2 am gamescom-Freitag (den 25. August) startet.

Nun aber endlich zu den versprochenen 15 Konsolen-Highlights. Den Anfang machen EA und Ubisoft.

Assassin's Creed: Origins

Aussteller: Ubisoft

Ubisoft Wo: Halle 6.1 Stand B020

Mit Assassin's Creed: Origins markiert Ubisoft einen Neuanfang der Serie. Das kommende Meuchelmörder-Spiel setzt im Gegensatz zu seinen Vorgängern auf Rollenspiel-Mechaniken und nennt sich deshalb auch nicht mehr Action-Adventure sondern Action-RPG. Unser Abenteuer mit dem Assassinen Bayek im antiken Ägypten findet in einer gigantischen Open World statt, die komplett ohne Ladezeiten auskommen soll. Eine Mini-Map gibt es nicht, stattdessen aber einen Kompass wie in Fallout 4. Das Kampfsytem wurde komplett überarbeitet, erinnert durch das neue Hitbox-System nun an Spiele wie Dark Souls und ist daher deutlich anspruchsvoller als in früheren Assassin's Creed-Ablegern. Auf der gamescom dürft ihr euch die Assassinenkapuze überstreifen, um euch die vielen Neuerungen selbst anzusehen.

Assassin's Creed: Origins erscheint am 27. Oktober 2017 für PS4, Xbox One und den PC.

Far Cry 5

Aussteller: Ubisoft

Ubisoft Wo: Halle 6.1 Stand B020

Nach dem Steinzeit-Ausflug in Far Cry Primal schickt uns Ubisoft mit Far Cry 5 in den Norden des US-Bundesstaates Montana, wo wir es mit einer fanatischen Sekte aufnehmen. Zwar geht es wieder zurück in die Gegenwart, auf Türme und eine Mini-Map verzichtet der Shooter wie Assassin's Creed: Origins aber trotzdem. Stattdessen will sich Ubisoft vermehrt auf die Erkundung der Spielwelt konzentrieren, die uns immer wieder im Ungewissen darüber sein lassen soll, wo wir hingehen und was wir als nächstes anpacken. Geschlecht und Hautfarbe des Hauptcharakters dürfen wir diesmal übrigens selbst bestimmen.

Far Cry 5 erscheint am 27. Februar 2018 für PS4, Xbox One und PC.

Need for Speed: Payback

Aussteller: EA

EA Wo: Halle 6

Need for Speed: Payback ist der Nachfolger des Franchise-Reboots aus dem Jahr 2015 und könnte nicht nur Fans von Fast & Furious glücklich machen, sondern auch all diejenigen, die 2004 mit Need for Speed Underground 2 genauso viel Zeit in der Tuning-Werkstadt wie auf dem Asphalt verbracht haben. Mit Need for Speed: Payback legt EA wieder mehr Wert auf das Tuning und erlaubt uns sogar, abgewrackte Karren in der Spielwelt aufzuklauben, um sie dann sowohl optisch als auch leistungstechnisch bis ins kleinste Detail anzupassen. Kollege Hannes sieht in dem Racer sogar Parallelen zu RPGs wie Diablo und Borderlands.

Need for Speed: Payback erscheint am 10. November 2017 für PS4, Xbox One und PC.

Star Wars: Battlefront 2

Aussteller: Ubisoft

Ubisoft Wo: Halle 6

Star Wars: Battlefront 2 solltet ihr alleine schon deshalb im Auge behalten, weil der Nachfolger des Reboots aus dem Jahr 2015 endlich mit einer kompletten Story-Kampagne auffährt, die uns die Geschichte der Pilotin Iden Versio verwickelt. Die ist aber keine Heldin der Rebellen-Fraktion, sondern die Anführerin des imperialen Inferno Squads, der Rache für die Todesstern-Zerstörung durch die Rebellen nehmen will. Einen umfangreichen Multiplayer-Modus gibt's natürlich ebenfalls - samt Helden und Schurken aus allen Episoden, inklusive Rey und Captain Phasma. Auf der gamescom 2017 sollen außerdem die Raumschlachten enthüllt werden.

Star Wars: Battlefront 2 erscheint am 17. November 2017 für PS4, Xbox One und den PC.

FIFA 18

Aussteller: EA

EA Wo: Halle 6

Mit FIFA 18 geht nicht nur der in FIFA 17 etablierte Story-Modus in die zweite Runde, sondern lässt uns endlich auch mit den Mannschaften der dritten Deutschen Liga spielen und nach dem erstmals lizenzierten DFB-Pokal greifen. Neben diesen großen Neuerungen setzt FIFA 18 vor allem auf Feintuning: So müssen wir uns mit dem kommenden Fußballspiel unter anderem an eine überarbeitete Flanken-Steuerung und an ein neues Dribbling-System gewöhnen.

FIFA 18 erscheint am 29. September 2017 für PS4, Xbox One und PC.