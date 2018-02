Neben den Patch Notes zum aktuellen Update 1.05 bekommen Spieler von Monster Hunter World aktuell auch eine überarbeite Übersicht zu den anstehenden Event-Quests und Herausforderungen im Februar. Der detaillierte Plan zeigt genau, wann welche Event-Quest und welche Herausforderung bei uns startet, damit können wir alle kommenden Events bis zum 1. März auf einem Blick einsehen.

Die Übersicht umfasst den Schwierigkeitsgrad, den Namen der Quest, die Region, den benötigten Jägerrang, das Quest-Ziel sowie die Verfügbarkeit.

Die Erprobung - Starttermin von Horizon Zero Dawn-Quest 2

Außerdem gibt es jetzt endlich einen Termin für die zweite Horizon Zero Dawn-Quest, die es uns dann ermöglichen wird, den Bogen und die Rüstung von Aloy zu craften. Die Quest startet am 26. Februar und endet am 16. März. Wie schon die Jagd nach der Palico-Rüstung im HZD-Look ist auch Aloys Ausrüstung exklusiv der PS4-Version vorbehalten.

Die Quest trägt den Namen "The Proving" (Die Erprobung) und lässt uns einen Anjanath im Uralten Wald jagen. Ihr müsst einen Jägerrang von 11 vorweisen, damit ihr die Quest annehmen könnt. Sobald sie abgeschlossen ist, habe ihr bis zum 16. März Zeit, Rüstung und Bogen von Aloy in der Schmiede zu craften.

Werdet ihr euch die Ausrüstung holen?