Monster Hunter World hat bereits zwei Beta-Tests auf der PS4 hinter sich. In einem kürzlichen Livestream hat Capcom nun eine dritte Beta-Phase angekündigt.

Kurz vor Release könnt ihr vom 19. Januar 15 Uhr bis zum 22. Januar 14.59 Uhr deutscher Zeit den Test-Client erneut benutzen. Dieses Mal gibt es allerdings neben den drei bekannten Monstern außerdem Nergigante als mögliche Beute für euch. Ihr findet die Beta im PS Store unter "Demos".

Demnach werdet ihr wieder die Möglichkeit bekommen die Dschungel-Welt "Uralter Wald" und die sandige Steinwüste "Wildturm-Ödnis" zu besuchen. Der Charakter-Editor für euren Protagonisten und dessen Palico-Begleiter stehen nur begrenzt zur Verfügung.

Die nun vier Missionen lassen sich allein, oder mit bis zu drei Freunden bestreiten. Ob es extra Belohnungen für den Sieg über Nergigante geben wird, ist uns nicht bekannt. Solltet ihr bisher an keiner Beta teilgenommen haben, werdet ihr die bisher bekannten Belohnungen aber sehr wahrscheinlich noch freischalten können.

Monster Hunter World - Screenshots ansehen

PS4-Bundle und Monster Hunter-Controller angekündigt

Während des Livestreams waren außerdem die neuen Monster Teostra und Kushala Daora zu sehen. Zum Release des Spiels wird es zusätzlich allerhand Zubehör geben. Beispielsweise ist die PS4 Slim mit 500GB Speicherplatz in Schwarz oder Weiß ab dem 26. Januar auch als Bundle erhältlich. Neben dem Spiel bekommt ihr darin auch einen Monat PS Plus gratis, damit ihr sofort loslegen könnt. Außerdem kündigten die Entwickler einen PS4-Controller im Monster Hunter-Design an.

Monster Hunter World erscheint am 26. Januar 2018 für PS4, Xbox One und PC. Auch wenn der Livestream leider ausschließlich auf Japanisch zur Verfügung steht, könnt ihr euch ab Minute 38 dennoch den neuen Trailer anschauen. Den neuen Controller könnt ihr bei 1:15:30 begutachten.