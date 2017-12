Capcom spendiert Monster Hunter World noch eine Beta. Wie beim letzten Mal können ausschließlich PS4-Besitzer daran teilnehmen. Allerdings braucht ihr nun kein PS Plus-Abo mehr. Zu einer Beta für Xbox One oder PC gibt es keine weiteren Informationen.

Die zweite Beta startet in Deutschland dank Zeitverschiebung am 23. Dezember um 2 Uhr morgens und endet am 27. Dezember um die gleiche Zeit. Wenn ihr den Beta-Client noch auf eurer Konsole habt, könnt ihr diesen einfach erneut benutzen. Es sind dann keine weiteren Downloads nötig. Alle anderen können sich den Client jetzt schon herunterladen. Die Dateigröße beträgt 5,47 GB.

Bekannte Inhalte, aber diesmal ohne PS Plus

Inhaltlich scheint es keine Unterschiede zur ersten Beta zu geben. Das bedeutet, euch stehen im Single- und Multiplayer drei Missionen zur Verfügung. Auch wenn ihr nur alleine losziehen wollt, benötigt ihr eine permanente Internetverbindung. In der Vollversion könnt ihr jedoch auch komplett offline auf Monsterjagd gehen.

Die drei Aufträge schicken euch in die Dschungel-Welt "Uralter Wald" und die Wüste "Wildturm-Ödnis". Dort könnt ihr die Monster Groß-Jagras, Barroth und Anjaneth jagen. Der Charakter-Editor steht euch in der Beta nur eingeschränkt zur Verfügung.

Teilnehmer der Beta können für das Hauptspiel zum Release verschiedene Item-Sets und Face Paint für euren Charakter freischalten. Wenn ihr diese während der ersten Beta schon bekommen habt, scheint es keine weiteren Belohnungen zu geben.

Ihr findet die Beta im PS Store unter "Demos". Monster Hunter World erscheint am 26. Januar 2018 für PS4, Xbox One und PC. Capcom verspricht das Spiel auch nach dem Release mit kostenlosen Updates zu erweitern.