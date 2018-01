Monster Hunter World erscheint nach vier Jahren in der Entwicklung am Freitag, den 26. Januar 2018, für PS4 und Xbox One. Wie schon länger bekannt ist, wird es auch eine Crossover-Kampagne mit dem PS4-Hit Horizon Zero Dawn geben.

Schon zum Release von MHW erwartet Spieler der PS4-Version exklusiv die erste besondere Quest im neuen Action-Rollenspiel, mit der wir uns eine schicke Palico-Rüstung und eine besondere Waffe sichern können.

HZD-Event Teaching of the Wild - Infos in der Übersicht

Die japanische Capcom-Website gibt Aufschluss über alle wichtigen Infos zur ersten Crossover-Quest. Hier die Übersicht:

Level: 5 Sterne

Anforderung: mindestens Jäger-Rang 6

Feld: Arena

Ziel: Besiege 8 Barnos

Belohnung: Materialien, mit denen wir die Waffe "Mechanical Beast Palico Grinder" und das Rüstungsset "Mechanical Beast Palico Series" schmieden können

Die Quest ist zeitlich begrenzt verfügbar und läuft vom 26. Januar 2018 bis zum 9. Februar 2018.

Informationen zu dem zweiten Teil der Crossover-Kampagne sollen bald folgen. In dem nächsten Horizon Zero Dawn-Event werden wir Rüstung und Bogen von Aloy freischalten können, die unseren menschlichen Avatar in die Roboter-meuchelnde Heldin verwandeln.