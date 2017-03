Naruto - Heute läuft die letzte Folge im TV – nach 15 Jahren

Heute läuft die letzte Folge Naruto: Shippuden im japanischen TV

Naruto gehört zu den bekanntesten Anime-Serien überhaupt, das Original wurde zum ersten Mal 2002 im Fernsehen ausgestrahlt. Nach 120 Episoden folgte im Jahr 2007 die Nachfolge-Serie Naruto: Shippuden, deren letzte Folge heute im japanischen Fernsehen läuft. Es ist die 500. Folge, die nach knapp 15 Jahren das Ende einer ganzen Ära einläutet – das große Finale.

Fans des Franchises müssen aber nicht trauern, denn es geht mit der nächsten Generation weiter. Bereits seit Dezember letzten Jahres steht fest, dass Boruto seine eigene Serie erhält, die im April an den Start gehen soll. Sie hört auf den Namen Boruto: Naruto Next Generations und einen Trailer dazu gibt es natürlich auch schon.

Der Erfolg der Anime-Serie hat uns auch schon einige Naruto-Spiele beschert. Der neueste Ableger, die Road to Boruto-Erweiterung zu Naruto: Ultimate Ninja Storm 4 orientiert sich an den Ereignissen des Boruto-Films, der 2015 das Licht der Welt erblickt hat. Eine Hollywood-Adaption des Stoffes befindet sich weiterhin in der Entwicklung, ist wohl aber noch in einem sehr frühen Stadium.

