Naruto erobert bald als Live Action-Verfilmung die Kinoleinwände. Die Arbeit an der Adaption dauert bereits eine ganze Weile, soll aber stetig voranschreiten. Jetzt wird das Drehbuch überarbeitet, und zwar von Leuten, die sich bestens mit der Materie auskennen. Jon und Erich Hoeber verpassen dem Skript einen neuen Anstrich. Die beiden waren unter anderem bereits an den Comic-Adaptionen R.E.D. sowie R.E.D. 2 beteiligt und machen sogar ihre eigenen Comics. Auf dem Regiestuhl sitzt nach wie vor der Visual Effects-Artist Michael Gracey. (via: THR)

Naruto erblickte 1997 als Manga das Licht der Welt und erfreut sich seitdem größter Beliebtheit. Von 2002 bis 2007 lief eine zugehörige Anime-Serie im japanischen Fernsehen, die 2005 in einer entschärften Version auch ihren Weg in die USA fand. In Deutschland wurde ebenfalls die abgeänderte Fassung ausgestrahlt. Außerdem existieren insgesamt zehn Naruto-Animationsfilme und mittlerweile läuft das Spinoff Boruto: Next Generations, das sich um den Sohn des Ninjas Naruto dreht. Diverse Videospiele hat das Franchise selbstverständlich ebenfalls hervorgebracht.

Wie stellt ihr euch eine gelungene Realfilm-Adaption von Naruto vor?

