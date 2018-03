Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy - Release-Termin für Nintendo Switch bekannt

Die Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy erscheint bald auch in Europa für die Nintendo Switch. Die Collection erschien ursprünglich 2017 bereits für PS4 und Xbox One. Darin enthalten sind die ersten drei Teile der Naruto-Saga.

Die Switch-Version erscheint in Europa am 26. April 2018, allerdings nur als Download über den Nintendo eShop. Selbiges gilt für den Release in den USA.

Das Gameplay der Trilogie dreht sich um klassische Beat'em Up-Kämpfe im Naruto-Universum. In den 3D-Arenen könnt ihr euch während der Kämpfe frei bewegen. Neben der Möglichkeit gegen andere Spieler zu kämpfen, gibt es auch einen Story-Modus, in dem der vierte Ninja-Weltkrieg im Fokus steht.

Im Release für die Nintendo Switch sind alle DLCs und Bonus-Inhalte enthalten. Wie schon bei der PS4 und Xbox One-Collection fehlt aber auch dieses Mal der vierte Teil. Dieser ist weiterhin mit der Legacy Collection erhältlich.