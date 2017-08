NBA 2K18 - Nintendo Switch-Version erscheint digital, Retail-Fassung im Herbst

Sport-Fans, die sich NBA 2K18 für die Nintendo Switch kaufen wollen, müssen zum Release mit der digitalen eShop-Version Vorlieb nehmen. Das geht aus einer offiziellen Release-Liste von Take Two hervor. Darin wird die Retail-Fassung für Herbst 2017 gelistet.

NBA 2K18 erscheint demnach am 19. September 2017 für alle Plattformen, die Switch-Retail-Version soll später nachgereicht werden. Übrigens kommt auch WWE 2K18 für die Switch etwas später (Herbst) als auf PS4 und Xbox One.

WWE 2K18 Switch version is after PS4/XB1 too