Need for Speed: Payback - Day One-Patch & Liste mit Bugfixes online

Need for Speed: Payback geht mit einem Day One-Patch an den Start, der diverse Fehler behebt. Derartige Patches stellen mittlerweile fast schon eine Art Standard-Prozedur dar, bei Need for Speed: Payback verhält es sich allerdings noch einmal etwas anders: Regulär erscheint das Rennspiel von Ghost Games und EA nämlich erst am 10. November, also in drei Tagen. Aber alle, die sich die Deluxe-Edition gekauft haben, können bereits loslegen. Für ein besseres Spielerlebnis und Fahrgefühl solltet ihr allerdings zuerst den Patch installieren.

Die kompletten Patch Notes zum Patch 01 im Überblick:

Die Spielleistung während des Events "Solar-Sprint" wurde verbessert

Die gelegentlichen Spielabstürze während des Events "Aki Kimura: Der Drift King" wurden behoben

Im Event "Silver Canyon-Flucht" stürzt das Spiel jetzt nicht mehr nach dem ersten Nagelband ab

Die Leistung in Ranglisten-Speedlists wurde verbessert

Ein gelegentlicher Spielabsturz während des ersten Ladevorgangs wurde behoben

Die gelegentlichen Spielabstürze während des Kaufs von Lieferungen bei Verwendung einer anderen Sprache als Englisch wurden behoben

Die mehrmalige Wiederholung des Events "Drift um den Block" führt nicht mehr zum Absturz des Spiels

Ein Absturz nach dem Rennen zwischen Mac und Jess zum Airfield wurde behoben

Das Spiel bleibt zu Beginn des dritten Abschnitts der "Konvoi"-Mission nicht mehr mit einem schwarzen Bildschirm hängen

In der Mission "Der Highway-Überfall" bleibt das Spiel nach dem Abschnitt "Fahr zum Treffpunkt" nicht mehr hängen

Alle Checkpoints im Event "Ohne Sicherheitsnetz" bringen jetzt Bonuszeit

Die Cop-KI in der Mission "Gescheiterter Coup" wurde verbessert

Bei dem Event "Die Kavallerie" sind jetzt die korrekten Fahrzeugvoraussetzungen angegeben

Das Ziel im Event "Trennung" wurde in "Erreiche die Ziellinie" geändert

Cops erleiden jetzt mehr Schaden, wenn sie mit hoher Geschwindigkeit von hinten gerammt werden

Im Event "Underground Soldier: Sabotage" sind die Sparren jetzt korrekt platziert

Im Drift-Trial-Event "Abtrieb" erscheint jetzt beim Durchfahren eines Checkpoints nicht mehr die Mitteilung "Checkpoint verpasst"

KI-Racer fahren zu Beginn des Outlaw's Rush nicht mehr direkt in eine Mauer

Das Flugverhalten des Hubschraubers im Event "Skyhammer" wurde korrigiert

Die KI-Racer fahren jetzt im Event "Outlaw's Rush" die richtige Strecke

Die Minikarte im Event "Outlaw's Rush" wird jetzt korrekt angezeigt

Das Audio am Ende des Events "Rache des Racers" wird nicht mehr wiederholt

Das Offroad-Handling des BMW X6M wurde verbessert

Das Problem des fehlenden Soundeffekts bei der Kollision mit einer Straßensperre wurde behoben

Autos bleiben nicht mehr hängen, wenn eine der Plakatwände in der Wüste gesammelt wird

Bei Kuriermissionen wird jetzt im Outro-Bildschirm die Abschlusszeit statt der protokollierten Zeit angezeigt

Die Mission "Downtown-Flucht" kann nicht mehr eine Straße von ihrer vorgesehenen Position entfernt gestartet werden

Andere Verkehrsteilnehmer wurden wieder in die Fahrschule geschickt und halten sich jetzt bei Wendemanövern an die Verkehrsordnung

Die Cop-KI in Verfolgungsjagden wurde verbessert

Im Event "Schrottplatz-Slalom" wurde die KIim Schwierigkeitsgrad "Schwer" verbessert

Abgerissene Gräser und Büsche werden nicht mehr dupliziert

Die Räder des 1969er Dodge Charger ragen jetzt nicht mehr durch die Kotflügel, wenn du nach links oder rechts lenkst

Die Symbole mehrerer Events werden jetzt in der richtigen Farbe angezeigt

Der Schwierigkeitsgrad "Schwer" wurde in verschiedenen Events angepasst und ist jetzt anspruchsvoller ... viel Glück

Der Streetracer "Gearbox" hat noch ein paar Fahrstunden genommen und kollidiert jetzt nicht mehr mit Felsen, während er durch Fortune Valley fährt

Wenn du den Streetracer "Gearbox" an der Tunneleinfahrt herausforderst, beginnst du das Rennen nicht mehr direkt vor einem Pfeiler

Du erhältst jetzt auch dann eine Speed-Karte, wenn du das erste Rennen gegen Rav verlierst

Die Bildschirmtexte während des Live-Tuning-Tutorials werden jetzt korrekt angezeigt

Die Vorderräder eines Wagens schlagen jetzt in scharfen Kurven auf asphaltierten Untergründen keine Funken mehr

Im Event "Canyon-Keilerei" wird die KI jetzt nicht mehr 1,27 km vom Ziel entfernt irrtümlich abbiegen

Bei einem Händler gekaufte Wracks können jetzt lackiert werden

Die KI im Event "Holtzman: Ein Sturm zieht auf" wurde verbessert

Die Karosserieteile am Volkswagen Beetle-Wrack werden jetzt korrekt angezeigt

Wrack-Räder, die in der Welt darauf warten, eingesammelt zu werden, leuchten nicht mehr in einem merkwürdigen Orange

Ein Grafikfehler in Bezug auf das Fahrwerk und die Bremsen des Chevrolet Bel-Air-Wracks wurde behoben

Suchst du einen Teile-Shop auf, während du die Motorhauben-Kamera verwendest, erfolgt jetzt kein Kameraschwenk mehr um den Shop

Die Verwendung eines Diffusors mit Ghost-Branding am Mazda MX-5 führte bisher zu einer falschen Positionierung des Nitros. Dieses Problem wurde behoben

Das Problem, dass an der Frontseite des Dodge Charger 1969 keine Decals angebracht werden konnten, wurde behoben

Verpasst du den Sprung am Ende des Events "Haarnadel-Drag", wird dein Wagen nicht mehr auf dem Dach liegend auf die Straße zurückgesetzt

Die letzten beiden Checkpoints des "Blendgranate"-Speed-Runs sind jetzt Aktivitäts- statt Renn-Checkpoints

Der Clipping-Fehler zwischen Charaktermodell und Fahrersitz in Super-Setups des 1965er Ford Mustang-Wracks wurde behoben

Die Reifen des Ford Roadster werden jetzt nicht mehr glänzend schwarz, wenn sie dreckig werden

Das Spiel wird jetzt vor der letzten Videosequenz gespeichert, was dazu führt, dass das Rennen gegen Lina im Outlaw's Rush nicht wiederholt werden muss

Beginnst du ein Rennen im Chevrolet C10 Pickup, während du die Motorhauben-Kamera verwendest, wird die Kamera jetzt nicht mehr hinter der Windschutzscheibe positioniert

Das Racer-Super-Setup des Ford Mustang 1965-Wracks sieht jetzt anders aus als das normale Racer-Setup

Poker-Chips und Plakatwände werden jetzt sowohl auf der Minikarte als auch der Karte als abgeschlossen gekennzeichnet

Die Musik während der abschließenden Credits wird jetzt korrekt abgespielt

Spezifische Drag-Felgen (Der Alchemist) sind jetzt auch für andere Wagenklassen verfügbar

Das Kamerawackeln beim Verlassen der Garage wurde behoben

Diverse Audioprobleme wurden behoben

Mehrere UI-Probleme wurden behoben

Verschiedene Lokalisierungsprobleme wurden behoben

Diverse Charakteranimationen wurden verbessert

Zahlreiche kleinere Fehlerbehebungen, Anpassungen und Verbesserungen wurden vorgenommen

Rast ihr schon über die Straßen von Need for Speed: Payback?

