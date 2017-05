New Nintendo 2DS XL - Einsteiger-Handheld ausprobiert

Der New 2DS XL im Hands-on-Bericht.

Am 28. Juli 2017 erscheint der New Nintendo 2DS XL, eine kompaktere Variante des 2DS-Handhelds mit größeren Bildschirmen und der gleichen Technik, die im New 3DS XL verbaut ist - abgesehen von der fehlenden 3D-Funktion. Mit dem Preis von rund 150 US-Dollar markiert es das untere Marktsegment von Nintendos Handheld-Sparte und richtet sich vor allem an ein junges Publikum. Ich habe den New 2DS XL bereits ausprobiert und ziehe ein erstes Fazit zur Verarbeitung und Bedienbarkeit.

"Er ist unfassbar leicht"

Das obige Zitat ist das erste, was mir durch den Kopf schoss, als ich den New 2DS in die Hände nahm. Er ist ein Fliegengewicht, zumindest im Vergleich zum New 3DS XL. Kein Wunder, denn er wiegt mit ca. 260 Gramm fast exakt genauso viel wie der alte 2DS.

Das ist schon beeindruckend, weil das eigentliche Gerät in der Größe geschrumpft ist, aber trotzdem die großen Bildschirme des New 3DS XL verbaut sind. So misst der obere Screen 4,88 Zoll und der untere 4,18 Zoll. Da die Kamera von der Oberseite in die Mitte aufs Klapp-Scharnier gewandert und der Home-Button etwas nach links gerutscht ist, konnte Nintendo den New 2DS XL etwas kompakter gestalten.

Um das Gewicht bei nahezu gleicher Bauart derart zu reduzieren, wurde allerdings auch die Oberseite angepasst. Sie wirkt daher beinahe wie eine einfache Plastikscheibe mit einem Bildschirm und klappert daher nach dem Aufklappen etwas in der Halterung. Der New 3DS XL ist weitaus robuster, aber eben auch schwerer.

Gewohnte Bedienbarkeit mit kleinen (technischen) Abstrichen

Ansonsten verfügt der New 2DS XL wie schon der große Bruder über vier Schultertasten und einen C-Stick zum Rotieren der Spielkamera. Letzterer ist meiner Meinung nach damals beim New 3DS die wichtigste Neuerung gewesen, auch wenn er längst nicht in jedem Spiel unterstützt wird.

Der ebenfalls wieder im Gehäuse untergebrachte Stylus ist jedoch nahezu winzig und liegt daher nicht so gut ausbalanciert in der Hand. Auch der Lautstärkeregler, der sich nun auf der linken Unterseite befindet, ist etwas schmal geraten. Zudem hatte ich den Eindruck, dass die etwas kleineren Lautsprecher etwas schwach auf der Brust sind. Das kann aber auch am Lärmpegel auf dem Nintendo-Event gelegen haben. Solche Situationen sind immer schlecht, um die Tonqualität zu beurteilen, weswegen ich hier kein finales Fazit ziehe.

Zwei tolle Bildschirme - aber ohne 3D

Beim Spielen mit dem New 2DS XL wollte ich ständig mit dem rechten Zeigefinger den stereoskopischen 3D-Effekt regeln, den ich von meinem New 3DS XL gewohnt bin. Doch die 3D-Funktion fehlt natürlich. Das ist einerseits schade, weil gerade Spiele wie Ever Oasis, auf das ich bereits ein Auge werfen konnte, durch die dritte Dimension noch einmal deutlich plastischer und schicker wirken.

New 2DS XL in türkis-schwarz

New 2DS XL in weiß-orange

Andererseits erscheinen immer mehr 3DS-Titel ohne oder nur mit einem sehr rudimentären 3D-Effekt, so etwa Pokémon Sonne & Mond oder Dragon Quest 8. Auch Hey! Pikmin ist selbst auf dem New 3DS XL lediglich in 2D spielbar.

Wer auf den 3D-Effekt verzichten kann, ist mit dem New 2DS XL gut beraten. In erster Linie richtet er sich ohnehin an kleine Kinder zwischen vier und sechs Jahren, die vom stereoskopischen 3D ohnehin überfordert wären. Stellt sich übrigens die Frage, ob man jetzt überhaupt noch einen neuen 2DS oder 3DS kaufen soll: Nintendo will laut eigenen Aussagen beide Geräte mindestens bis ins Jahr 2018 mit neuen Spielen unterstützen. Es ist also nicht zu spät.

Fazit