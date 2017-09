Ni No Kuni 2 - Macher erklären, wieso Studio Ghibli nicht mehr offiziell involviert ist

Hayao Miyazakis Studio Ghibli hat mit Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs offiziell nichts mehr zu tun. Der Name des berühmten Studios findet sich nirgendwo im Zusammenhang mit dem Spiel. Beim Vorgänger war das noch ganz anders: Dass Studio Ghibli involviert war, hat dem Spiel sehr viel Aufmerksamkeit verschafft. Wieso das Sequel jetzt ohne den großen Namen auskommen muss, erklärt Producer Shin Noda gegenüber Kotaku.

"Studio Ghibli hat sein Geschäftsmodell geändert, darum können wir nicht sagen, dass es Studio Ghibli ist."

Damit bezieht sich der Producer von Ni No Kuni 2 auf die Ankündigung von Studio Ghibli, künftig keine Filme mehr produzieren zu wollen, wie er erklärt. Aber obwohl mittlerweile bekannt geworden ist, dass Studio Ghibli jetzt doch einen neuen Film von Hayao Miyazaki auf den Weg bringen will, ändert das offenbar nichts daran. Wie es aussieht, haben diese Ereignisse stattgefunden, während das Spiel bereits in der Produktion war. Was der Grund dafür sein dürfte, dass auf der Spiele-Verpackung nicht Studio Ghibli steht. Aber:

"Es gibt Angestellte mit Studio Ghibli-Credits, die an dem Spiel gearbeitet haben."

Auch wenn der Name offiziell nicht auf dem Cover steht, dürfte Ni No Kuni 2 nichtsdestotrotz ein Fest für die Fans des Filmstudios werden. Immerhin wirkt Yoshiyuki Momose weiterhin mit an dem Spiel, nur dass er mittlerweile eben nicht mehr für Studio Ghibli arbeitet. Ein Teil der Animationen in Porco Rosso oder Chihiros Reise ins Zauberland geht trotzdem immer noch auf sein Konto. Joe Hisaishi kehrt ebenfalls in seiner Rolle als Komponist zurück.

