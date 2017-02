Nier: Automata - Darum kommt der PlatinumGames-Titel nicht für die Xbox One

Die Nier: Automata schickt uns in eine Industrie-Anlage und gibt uns einen guten Vorgeschmack auf das Action-RPG.

Mit Nier: Automata haben Square Enix und PlatinumGames (Bayonetta) ein vielversprechendes Action-RPG in der Pipeline, das mich beim Anspielen bereits mit seiner charmanten Andersartigkeit überzeugte. Das Spiel erscheint am 10. März 2017 für PS4 und PC. Eine Xbox One-Version ist hingegen nicht angedacht - und das soll laut Yosuke Saito auch so bleiben.

Wie der Producer gegenüber Express (via Neowin) bekannt gibt, sei die Entscheidung aufgrund des geringen Marktanteils der Xbox One in Japan gefallen. Stattdessen haben sich die Macher auf die PS4 fokussieren wollen, um eine höhere Qualität gewährleisten zu können. Dazu Saito weiter:

"Es geht nicht darum, ob eine Plattform besser als die andere ist. Sondern darum, dass aus Entwicklersicht mehr Zeit für eine Konsole aufgewendet werden kann."

Nier: Automata ist der Nachfolger des Action-RPGs Nier aus dem Jahr 2010, der aber auch ohne Vorkenntnisse gespielt kann. Wenn ihr ein PS Plus-Konto habt, dann könnt ihr euch aktuell die Demo zu Nier: Automata aus dem PlayStation Store herunterladen und euch einen Eindruck vom Spiel verschaffen.

