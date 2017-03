Nier: Automata - Zieht mit eurer eigenen Leiche in den Kampf

In Nier: Automata kann sich unser Tod sogar bezahlt machen.

Taro Yoko ist bekannt für seine sonderbaren Designentscheidungen - und auch bei seinem neuesten Werk Nier: Automata bemüht sich der Writer und Director darum, uns konstant zu verblüffen.

Wenn wir den Hack & Slay-/RPG-/ Bullet Hell-Mix nicht gerade auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad spielen, müssen wir uns wohl oder übel damit abfinden, irgendwann ins Gras zu beißen. Obwohl uns der Tod in Nier: Automata Erfahrungspunkte und einige Items raubt, bringt er eine verstörende Überraschung mit sich.

Hauptcharakter 2B ist eine unermüdliche Android-Kampfmaschine, die nach dem Tod ihren Körper wechselt und da weitermacht, wo sie aufgehört hat. Verlieren wir all unsere Lebenspunkte, so können wir unseren alten, schlaffen Körper aufsuchen und werden vor die Wahl gestellt: Entweder klauben wir unser verlorenes Gut einfach wieder auf, oder wir versuchen, die Android-Leiche wieder funktionstüchtig zu machen. Zwar gehen wir mit letzterer Entscheidung das Risiko ein, dass uns anschließend ein aggressiver 2B-Zombie an den Kragen will, erhalten aber auch die Chance, dass der tote Körper fortan an unserer Seite kämpft.

Unser Leichen-Partner verprügelt aber nicht für immer Robowesen für uns. Nach einer bestimmten Zeit explodiert der Wiedergänger dramatisch und hinterlässt uns die zuvor verlorenen Erfahrungspunkte (via Kotaku).

Habt ihr schon von dem Feature Gebrauch gemacht und eure Leiche in den Kampf gerufen?