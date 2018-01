The World Ends With You - Final-Remix erscheint 2018 für Nintendo Switch

Zehn Jahre nach dem Release der Original-Fassung für den Nintendo DS, kommt das RPG The World Ends With You in einer Remix-Version erneut auf die Nintendo Switch. Das kündigte das Unternehmen im Zuge der Nintendo Direct Mini an, die heute am 11. Januar 2018 online gegangen ist.

The Worlds Ends With You: Final Remix soll 2018 für die Nintendo Switch erscheinen, hat aber noch keinen genauen Release-Termin. Das stylische RPG kommt mit neuem Content und wird sowohl klassische Touch-Steuerung bieten, als auch mit den Joy-Con gespielt werden können.

Die Nintendo Direct Mini vom 11. Januar 2018 könnt ihr euch übrigens hier in Gänze anschauen. Neben The Worlds Ends With You können wir uns außerdem über die Switch-Version von Donkey Kong Country: Tropical Freeze und die Rückkehr von Mario Tennis freuen.

Was sagt ihr zur Nintendo Switch-Neuauflage von The Worlds Ends With You?