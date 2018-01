Letzte Woche fand die erste Nintendo Direct 2018 statt. Obwohl wir dabei unter anderem erfahren haben, dass sich eine Nintendo Switch-Umsetzung von Dark Souls in der Mache befindet, hat Nintendo kein Wort über mit Spannung erwartete Titel wie Yoshi, Pokémon Switch oder Dragon Quest 11 verloren. Der Grund dafür könnte sein, dass das Unternehmen sich diese Infos für die kommenden Nintendo Directs aufgespart hat, die offenbar schon sehr bald über die Bühne gehen sollen.

Die nächste Mini-Präsentation findet nämlich bereits am Donnerstag, den 18. Januar, statt. Im Februar soll dann die nächste "richtige" Direct kommen. Das behauptet zumindest der Insider Chrome in einem Post auf Resetera. Er ist vor allem für seine Leaks in Bezug auf das Fire Emblem-Franchise bekannt.

Er könnte Recht behalten. Schauen wir uns die Nintendo Directs der vergangenen Jahre an, so wird deutlich, dass mehrere aufeinanderfolgende Präsentationen in kürzester Zeit gar nicht so untypisch für den Videospiel-Giganten sind.

Welche Spiele behandelt die nächste Nintendo Direct?

Jetzt spekulieren die Spieler, was uns bei der zweiten Nintendo Direct-Mini erwarten könnte. Da es angeblich keine besonders umfangreiche Präsentation geben wird, ist es denkbar, dass Nintendo am 18. Januar den Fokus auf 3DS-Spiele legen wird.

Ein neues Fire Emblem für Nintendo Switch wird jedenfalls diese Woche laut Chrome nicht enthüllt. Der Insider vermutet, dass die zweite Nintendo Direct-Mini sich auf "Spiele und Accessoires" konzentrieren wird.

Im Februar, wenn das Unternehmen angeblich die große Nintendo Direct veranstaltet, rechnet Chrome dann mit der Ankündigung zum nächsten Fire Emblem. Möglicherweise können wir dann auch endlich mit neuen Infos und Trailer zu AAA-Titeln wie Metroid Prime 4, Pokémon Switch, Dragon Ball FighterZ und Co. rechnen.

Bitte beachtet allerdings, dass es sich bei diesen Informationen nur um Gerüchte handelt und sie wie immer mit Vorsicht zu genießen sind.

Haltet ihr die Spekulationen zu den kommenden Nintendo Directs für plausibel?