Mit einer neuen Produktlinie für die Switch versucht Nintendo die eigene Zielgruppe zu erweitern. Nintendo Labo wurde gestern am späten Abend enthüllt und entpuppte sich als eine Reihe an vorgefertigten Papp-Schablonen, die zu verschiedener Nintendo Switch-Peripherie, sogenannte Toy-Con, gefaltet werden können. Erscheinen soll das neue Spielkonzept am 27. April 2018 in verschiedenen Ausführungen.

Nintendo Labo - Preis, Inhalt & Release

Unter anderem können mit Nintendo Labo eine Angel, ein Motorradlenker und sogar ein Roboter-Anzug gebastelt werden, die dann jeweils mit den Funktionen Nintendo Switch kompatibel sind.

Es soll zwei verschiedene Nintendo Labo-Sets geben, die unterschiedliches Bastelmaterial bieten und verschiedene Altersgruppen ansprechen. Entsprechende Software wird dabei mitgeliefert.

Nintendo Labo - Multi-Set (69,99 US-Dollar)

Toy-Con-RC-Auto - Ein ferngesteuertes Auto, das wir mit dem Touchpad der Switch lenken können.

Toy-Con-Angel - Eine ausziehbare Angel mit Kurbel, in der ein Joy-Con untergebracht ist. Auf dem Touchpad kann dann in einem Angelspiel gefischt werden.

Toy-Con-Haus - Ein Papp-Haus, in dem das Nintendo Switch-Touchpad hineingelegt wird. Auf dem Bildschirm wird ein "Bewohner" angezeigt, mit dem via dem Toy-Con-Haus interagiert werden kann.

Toy-Con-Motorrad - Eine Lenkstange, die mithilfe der Joy-Con zum Spielen einer kleinen Renn-Simulation genutzt werden kann.

Toy-Con-Klavier - Ein Klavier, das nach dem Zusammenbau wie ein echtes Instrument mit insgesamt 13 Tönen genutzt werden kann.

Nintendo Labo - Robo-Set (79,99 US-Dollar)

Im Robo-Set kann die Hülle eines Roboters nachgebaut werden, die man sich auf den Rücken schnallt und damit dessen Steuerung übernimmt. Ein passendes Spiel dazu, lässt Kinder dann in einer Stadt für Verwüstung sorgen.

Über die beiden Nintendo Labo-Sets hinaus soll das Konzept aber auch dazu dienen, ganz allgemein die Kreativität anzuregen und mit eigenen Ideen für Erfindungen zu sorgen. Außerdem können die Toy-Con bemalt und beklebt werden, auch dafür hat Nintendo ein eigenes Design-Paket mit Stickern sowie Klebeband im Angebot.

Weitere Infos zu Nintendo Labo

Nintendo Labo - Karton-Muster auch kostenlos verfügbar & Third Party-Unterstützung möglich

Nintendo Labo erscheint am 27. April 2018 in Deutschland.