Nintendo Switch - Erste Media Apps im Anmarsch, Videoplattform Niconico macht den Anfang

Zum Launch der Nintendo Switch mussten sich die frischgebackenen Besitzer der neuen Konsole damit anfinden, dass sich auf dem Gerät keinerlei Software befindet und Media Apps wie Netflix, YouTube, Amazon Video und Co. nicht im eShop zu finde waren. So langsam kommt die Switch dahingehend in Gang, denn am 13. Juli soll mit Niconico die erste Media App in Japan an den Start gehen.

Die japanische Videoplattform Niconico funktioniert ähnlich wie YouTube und lässt User verschiedenste Clips hochladen und abrufen. Letzteres wird bald auch auf der Nintendo Switch möglich sein, wenn auch zunächst nur in Japan.

Wer sich allerdings einen japanischen Nintendo-Account erstellt hat, kann sich die kostenlose App auch hierzulande herunterladen. Nun gilt es zu hoffen, dass bald auch weitere Anbieter mit Nintendo Switch-Applikationen für ihre Dienste aufwarten.

Welche App fehlt euch auf der Nintendo Switch am meisten?