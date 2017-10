Nintendo Switch - Fan baut Konsolen-Klon mit tausenden von Spielen

Obwohl auch Besitzer einer Nintendo Switch sich nicht mehr wirklich über einen Mangel an hervorragenden Spielen beklagen können, kommt die Auswahl an Titeln doch nicht an die des Nintimdo RP heran. Noch nie von Nintimdo RP gehört? Keine Sorge, damit dürftet ihr nicht alleine dastehen.

Mehr: Nintendo Switch - Nintendo führt erneut die US-Hardware-Verkaufscharts an

Dabei handelt es sich um eine von Tim Lindquist entworfene und gebaute Konsole, die der Nintendo Switch nachempfunden ist, allerdings in Eigenbau entstand. Auf seiner Webseite dokumentierte der Bastler die Entstehung der tragbaren Konsole, die portables Gaming mit einem portablen Computer verbinden sollte. Im inneren der Nicht-Switch stecken der RetroPie-Emulator sowie EmulationStation, die dafür sorgen, dass sich über das kleine Gerät tausende klassischer Titel spielen lassen.

Mehr: Die besten Switch-Spiele 2017 - Das sind unsere Top 10

Nintimdo RP war das Sommerprojekt von Tim Lindquist, der jeden seiner Schritte festgehalten hat, sodass wir die entstehung der hausgemachten Konsole beobachten können. Ein Zeitraffer-Video des Entstehungsprozesses könnt ihr euch hier ansehen:

Wer mehr über Tim Lindquists Nintimdo RP wissen möchte, sollte auf seiner Homepage (via Hackaday) vorbeischauen.

Was haltet ihr von der Eigenbau-Konsole?