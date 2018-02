Nintendo Switch - Gerücht: Mario Party 11 in Entwicklung, erscheint 2019

Mario Party: The Top 100 für den Nintendo 3DS war zwar kein schlechtes Spiel, viele dürften jedoch enttäuscht gewesen sein, dass das Partyspiel nicht auch für die Nintendo Switch erschienen ist. Womöglich befindet sich aber bereits ein komplett neues Mario Party für die Hybridkonsole in Entwicklung.

Demnach soll ND Cube derzeit an Mario Party 11 für die Nintendo Switch arbeiten. Das behauptet zumindest der Twitter-User Marcus Sellars, der offenbar Zugriff auf Insiderwissen besitzt und daher bereits in der Vergangenheit des Öfteren mit seinen Prognosen richtig lag. Auch einen Packshot gibt es bereits, wobei dieser auch eine einfache Fan-Montage sein könnte.

REPORT: ND Cube will be developing Mario Party 11 on the Nintendo Switch for 2019! #MarioParty #NintendoSwitch



