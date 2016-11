Nintendo Switch - Gerücht: Splatoon & Mario Kart 8 mit 50% neuen Inhalten

Mehr Mario Kart 8-Content auf der Nintendo Switch?

Auch wenn wir mittlerweile wissen, was mit der Nintendo Switch-Konsole auf uns zukommt, bleibt das dazugehörige Spieleangebot weiterhin unklar. Zu den bestätigten Titeln gehören auch Mario Kart 8 und Splatoon, die beide im ersten Trailer der Nintendo Switch zu sehen waren. Schon kurz danach wurde spekuliert, ob es sich dabei um bloße Portierungen handelt oder wir vielleicht sogar Nachfolger erwarten dürfen.

Die Bloggerin Emily Rogers, die sich schon mehrfach mit Gerüchten zum Nintendo Switch-Kosmos geäußert hat, sagte nun, dass die Grenzen zwischen Portierung und Sequel bei Splatoon und Mario Kart 8 verschwimmen.

The line between "port" and "new game" feels blurred with Mario Kart/Splatoon Switch. Mario Kart Switch sounds way better than MK8 on Wii U.

Die Nintendo Switch-Version von Mario Kart 8 klinge demnach deutlich besser als das Wii U-Exemplar. Etwa 50% der Nintendo Switch-Inhalte von Splatoon und Mario Kart 8 seien neu und die anderen Hälfte sei bekannt.

You can't call them sequels because half of the content is old. You can't call them ports because half of the content is new. Hmmm...