Nintendo Switch - Zeigt uns der Trailer Mario Kart 9 & Splatoon 2?

Nintendo Switch - Neue Konsole: Das ist Nintendo NX (Trailer-Ankündigung)

Mit dem gestrigen Trailer hat Nintendo nun endlich die NX-Konsole enthüllt, die in Zukunft Nintendo Switch heißen wird. Neben den Funktionen und dem Aussehen der Switch gab es auch Gameplayszenen von bekannten Spielen zu sehen. Auf dem ersten Blick schien nur das Super Mario-Footage wirklich ein neues Spiel zu zeigen, aber wer genauer hinschaut, bekommt ein paar Überraschungen zu sehen.

Die Nintendo Switch-Ankündigung zeigt nämlich auch Spielszenen, die offensichtlich aus Splatoon und Mario Kart 8 stammen, was auf eine Portierung der Wii U-Hits schließen lässt. Doch in den wenigen Sekunden Material sind Features zu erkennen, die in den bisher bekannten Versionen der beiden Spiele nicht vorkommen.

Mario Kart 8 - Nintendo Switch

So ist King Boo als Fahrer in Mario Kart verfügbar und es besteht die Möglichkeit, gleich zwei Items gleichzeitig zu tragen.

Splatoon - Switch

In Splatoon bekommen wir hingegen neue Frisuren und Kleidung für die Inklings zu sehen, während die gespielte Karte nach einer neuen Multiplayer-Map aussieht.

Das sorgt natürlich für Spekulationen, ob uns hier aufgewertete Versionen von Mario Kart 8 und Splatoon erwarten, oder ob es sich vielleicht sogar um vollkommen neue Titel, also Nachfolger handelt. Wir haben bei Nintendo nachgefragt und informieren euch, sobald wir ein Statement erhalten.

Wie schätzt ihr das Gameplay ein?

