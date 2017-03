Nintendo Switch - Joy-Con-Probleme endlich behoben, laut Nintendo ein Herstellungsfehler

Endlich ist die Ursache der Verbindungsprobleme klar.

Erst gestern hatte ich euch davon berichtet, dass es Nintendo offenbar gelungen ist, einen simplen Weg zu finden, um die Verbindungsprobleme des linken Joy-Con zu beheben. Mit einem kleinen Stück Induktions-Schaum können Störsignale geblockt und die Verbindung zur Nintendo Switch aufrecht erhalten werden. Jetzt hat Nintendo auch ein offizielles Statement zu den Joy-Con-Problemen abgegeben und sie als behoben erklärt.

In einer Stellungnahme, die an die Kollegen von Kotaku ging, gab Nintendo an, dass die Ursache für die Verbindungsprobleme gefunden wurde und dass es sich dabei nicht um einen Designfehler seitens des Konzers handele. Vielmehr sei bei einer kleinen Menge an Joy-Con ein Herstellungsfehler aufgetreten, der in den Fabriken nun erkannt worden sei und für zukünftige Geräte ausgeschlossen werden kann.

Betroffene Nintendo Switch-Besitzer werden angehalten mit der Support-Abteilung von Nintendo in Kontakt zu treten, da es eine einfache Lösung für diesen Fehler gebe und eine kostenlose sowie schnelle Reparatur angeboten angeboten wird. Die Dauer der Reparatur kann sich zwar von Region zu Region unterscheiden, innerhalb von einer Woche soll der reparierte Joy-Con aber wieder zurückgeschickt werden können.

Werdet ihr von diesem Angebot Gebrauch machen?