Nintendo Switch - Laut GameStop-Executive einer der stärksten Konsolen-Launches seit Jahren

Nintendo Switch

Die Nintendo Switch ist seit letzter Woche erhältlich, aber gar nicht so leicht zu ergattern: Wer die neue Nintendo-Konsole nicht direkt schon im Januar vorbestellt hat, guckt jetzt womöglich in die Röhre. Zumindest scheint überall reges Interesse an Nintendos neuem Gerät zu herrschen. Eric Bright, ein US-Executive von GameStop, berichtet gegenüber Gamerant sogar, dass wir es hier seiner Meinung nach mit einem der erfolgreichsten Konsolen-Launches der letzten Jahre zu tun haben.

"Die Läden im ganzen Land waren voller Kunden, die es nicht erwarten konnten, die brandneue Nintendo Switch in die Finger zu kriegen. Wir hatten sogar Kunden, die sich schon gestern morgen angestellt haben, um zu den Glücklichen zu gehören, die eine der Zusatz-Einheiten für unsere Laufkundschaft ergattern. "

"Dies ist einer der stärksten und erfolgreichsten Spielkonsolen-Launches für GameStop in den letzten Jahren. "

Aber keine Sorge: GameStop beruhigt alle Nintendo-Fans, man wolle stetig Nachschub sicherstellen und auch Nintendo hat erklärt, dass es eigentlich keine großen Liefer-Engpässe geben dürfte. Währenddessen steigen die Preise von Nintendo Switch-Konsolen, die im Internet aus zweiter Hand verkauft werden, ins Unermessliche.

Gehört ihr zu den Glücklicken, die schon eine Nintendo Switch haben?

