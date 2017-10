Lawbreakers - Nintendo Switch-Version ist noch nicht ganz vom Tisch

Gestern erst haben wir euch von dem soliden "Vielleicht" berichtet, das als Antwort auf die Frage kam, ob Star Wars: Battlefront 2 es vielleicht doch noch auf Nintendo Switch schafft. Heute gibt es eine ähnliche Nachricht, nur mit einem anderen Spiel.

Gegenüber GameSpot erklärte Cliff Bleszinski, dass sein neues Spiel Lawbreakers den Sprung auf Nintendos aktuelle Konsole noch schaffen könnte. Dafür würde sein Studio, Boss Key, allerdings erst einmal herausfinden müssen, welche Art von Erfahrung sie auf der ungewöhnlichen Hardware bieten könnten.

"Wenn wir eine Switch-Version entwickeln würden, würde es eine Art Rocket-Arena sein, 1v1 mit Leuten in der Nähe oder etwas in der Art? Ich weiß es nicht. Aber wenn wir es tun würden, dann will ich das Spiel auf eine spaßige und interessante Art verändern, die mit dem portablen Aspekt der Konsole funktioniert."