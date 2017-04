Nintendo Switch - Neue Infos zum Mario & Rabbids-Spiel aufgetaucht

Mario soll mit den Rabbids auf die Switch kommen.

Bereits im November berichteten wir über Gerüchte, denen zufolge Ubisoft an einem Nintendo Switch-Exklusivspiel arbeitet, das Mario und die Raving Rabbids vereint. Nun hat die Branchen-Insiderin Emily Rogers neue Details auf ihrem Blog verraten.

Demnach hört das Spiel - zumindest bislang - auf den Titel Mario & Rabbids: Kingdom Battle. Es soll acht spielbare Charaktere geben, darunter Mario, Luigi, Peach und Yoshi, die alle über eigene Sci-Fi-Waffen wie Laserkanonen verfügen.

Rogers weist darauf hin, dass wir nicht die Charaktere selbst steuern werden. Stattdessen übernehmen wir die Kontrolle über eine kleine schwebende Plattform namens Tuttorio, um die Charaktere durch die Welten zu leiten.

I'm expect some major sites to start leaking details on Rabbids soon. But if you've been following my blog posts, you know what to expect.