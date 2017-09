Nintendo Switch - Pokémon-Chef glaubte nicht an den Erfolg der Konsole

Bloomberg hatte die Gelegenheit, sich mit Tsunekazu Ishihara über das Mobile-Spiel Pokémon GO zu unterhalten und nutzte die Gelegenheit, den The Pokémon Company-CEO außerdem nach seiner Meinung über die Nintendo Switch zu fragen, deren Verkaufszahlen die Erwartungen von Nintendo einen Monat nach dem Launch übertroffen hat und in den USA zwei Monate lang die Konsolen-Hardwareverkäufe dominierte. An diesen Erfolg hatte Ishihara erst gar nicht geglaubt, wie er zu verstehen gibt:

"Ich sagte Nintendo, dass die Switch keinen Erfolg hätte, bevor sie in den Verkauf ging. Ich dachte, dass im Zeitalter der Smartphones niemand eine Spielkonsole mit sich herumtragen würde. Offensichtlich lag ich da falsch. Ich realisierte, dass der Schlüssel zu einem erfolgreichen Spiel ganz einfach ist: Software mit absoluter Qualität führt zum Verkauf von Hardware. Der Spielstil kann flexibel sein, wenn die Software attraktiv genug ist.



Derzeit ist sie beliebt bei Erstkäufern, aber die Konsole muss noch einen weiteren Schritt gehen, um ein breiteres Publikum zu gewinnen. Ich sehe mehr Potenzial in der Switch, aber man sollte ihr Potenzial nicht überschätzen."

Neben den Editionen Pokémon Ultra Sonne und Ultra Mond, die am 17. November 2017 erscheinen und eine alternative Geschichte zu den Originalen Sonne und Mond erzählen, ist mit Pokémon Switch (Arbeitstitel) außerdem ein vollwertiges Pokémon-RPG für die Nintendo Switch geplant, das als klassisches "Sammeln, Kämpfen, Trainieren"-Spiel konzipiert wird und frühestens 2018 erscheinen soll.