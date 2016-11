Nintendo Switch - So könnte das Spiele-Lineup bis 2018 aussehen

Das sind alle bisher »bekannten« Spiele für Nintendo Switch.

Die Reporterin Laura Kate Dale hat sich in der Vergangenheit bereits mehrmals als ergiebige Informationsquelle in Sachen Nintendo Switch erwiesen. So berichtete sie als Erste ausführlich darüber, dass die Switch mit Touchscreen, aber schwachem Aku ausgestattet sei und nannte auch einen möglichen Release-Termin für die Hybridkonsole. Nun hat eine Liste mit allen ihr bisher bekannten Nintendo Switch-Spielen via Twitter veröffentlicht.

Demnach sind vom Spiele-Lineup für die Nintendo Switch für den Zeitraum ab dem Release bis zum Jahr 2018 bereits folgende Titel bekannt:

Nintendo Switch-Spiele zum Release

Innerhalb der ersten sechs Monate

Spiele für 2017

Pokémon Sonne & Mond (anfangs für Sommer angedacht, evtl. Herbst)

Pikmin 4 (heißt jetzt anders, wird ein Reboot, kommt im Herbst)

Spiele für 2018

In einem Folge-Tweet wies Dale darauf hin, dass diese Liste keineswegs Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Zudem lägen ihr für die meisten Third-Party-Spiele keine konkreten Quellen vor. Vielmehr basiert die obige Liste auf Deduktionen aus verschiedenen Quellen. Selbst wenn ein Release der genannten Spiele als wahrscheinlich gilt, sollten ihre Angaben also mit Vorsicht genossen werden.

Was haltet ihr von dem diesem möglichen Spiele-Lineup für die Nintendo Switch?

Nintendo Switch - Video: Wir spekulieren über geheime Zusatzfeatures der Konsole