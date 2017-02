Nintendo Switch - Vor Release keine Details mehr zum Online Service

Wer Fragen zum Online Service der Nintendo Switch hat, muss sich gedulden. Neue Details will Nintendo erst nach dem Release der Switch bekannt geben.

In etwas mehr als zwei Wochen kommt die Nintendo Switch auf den Markt. Trotzdem wissen wir bisher nur wenig über den Hybrid aus Handheld und stationärer Konsole. So fehlen die genauen Hardware-Spezifikationen ebenso wie umfangreiche Details zum kostenpflichtigen Online Service, den wir brauchen, um online mit anderen zu spielen.

Mehr: Nintendo Switch - Neuer Online-Service nimmt uns Gratis-Spiele nach einem Monat wieder weg

Im Gespräch mit dem Telegraph hob Yoshiaki Koizumi, General Mananger bei Nintendos Planning & Development-Abteilung, zwar hervor, wie wichtig der Online Service sei, wollte aber auch keine konkreten Aussagen treffen:

"Der Online Service spielt bei der Strategie von Nintendo eine sehr wichtige Rolle, am wichtigsten ist uns, die Spielerfahrung für den Spieler noch so viel spaßiger zu machen. Und das treibt uns an, wenn wir uns darüber Gedanken machen, welche Features wir integrieren. Vor diesem Hintergrund haben wir mehrere Dienste geplant, über die ich - so leid es mir tut - jetzt nicht reden kann."

Tatsächlich will Nintendo sogar erst nach dem Launch der Nintendo Switch weitere Neuigkeiten zum Online Service vermelden. Auf der offiziellen Website heißt es nämlich:

"Kommt wieder, um weitere Details zum Online Serivce und seinen Features zu erfahren, nachdem die Nintendo Switch gelauncht ist. "

Mehr: Nintendo Switch - Gerücht: Entwickler-Details & Hardware-Specs geleakt

Die Nintendo Switch erscheint am 3. März 2017. Der Online Service ist zum Launch noch kostenlos verfügbar, ab Herbst soll dann ein Bezahlmodell greifen. Was ein Abo kosten wird, hat Nintendo bislang nicht verraten, allerdings soll der Service aufs Jahr gerechnet günstiger als PS Plus und Xbox Live Gold sein.

Alle Infos zu Release, Preis, Technik und den Launch-Spielen der Nintendo Switch entnehmt ihr unserem Übersichtsartikel.

Nintendo Switch - Video: Angespielt-Fazit zu Konsole und Launch-Spielen