No Man's Sky

Die Spieldateien von No Man's Sky dürfen sich bald über Zuwachs freuen: Noch diese Woche plant das Entwicklerteam von Hello Games, ihrer Community Fahrzeuge zur Verfügung zu stellen. Der erweiterte Fuhrpark soll im Rahmen des "Path Finder"-Updates zugänglich gemacht werden. Auf der offiziellen Homepage hüllen sich die Entwickler bezüglich weiterer Details und Updates allerdings noch in Schweigen.

Mehr: Das Foundation-Update von No Man's Sky gibt uns ein Zuhause & damit den Spielspaß zurück

Bereits vor Monaten entdeckten Data-Miner Hinweise darauf, dass Hello Games an einem Space-Buggy arbeitet, das bei der Erforschung der Planeten eine große Hilfe sein soll. Große planetare Distanzen ließen sich bisher nur mit dem Raumschiff überwinden, dass allerdings auf einer Mindesthöhe fliegen muss, die keine Ressourcen auf der Planetenoberfläche anzeigt. Das letzte große Update ermöglichte der Community den Basenbau als neues Feature.

No Man's Sky - Trailer zum Foundation-Update 1.1: Basenbau & Frachter vorgestellt

Auch die Archaeogaming-Community dürfte sich sehr über dieses Update freuen: Die Forscher, die die Kulturen der Spielwelt erforschen, werden ihre Arbeitsgeschwindigkeit dank des Space-Buggies deutlich erhöhen können. Ungewiss bleibt allerdings, wie viele Spieler abseits der Core-Community noch etwas von diesem Update haben werden.

Während es keine Informationen zu den Spielerzahlen auf PS4 und Xbox One gibt, loggten sich in den letzten 24 Stunden laut Steam DB nur etwa knapp 500 Spieler via PC in No Man's Sky ein. Die Reddit-Foren hingegen werden nach wie vor von mehreren tausend Interessierten besucht und ständig erweitert.

Spielt ihr noch No Man's Sky? Oder wollt ihr nun wieder zurück in die zufallsgenerierte Endlosigkeit?