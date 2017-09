Mitte August schwappte das Gerücht ins Netz, dass das Action-Adventure Okami HD angeblich im Dezember 2017 für die PS4 und die Xbox One erscheint. Nun gibt es einen weiteren Hinweis auf den Release des Spiels für die aktuellen Konsolen.

Wie Gematsu berichtet, sei Okami HD beim koranischen Rating Board für Videospiele für die PS4 und Xbox One sowie für den PC geprüft worden. Um eine offizielle Bestätigung handelt es sich hierbei natürlich nicht, jedoch scheint eine Ankündigung seitens Capcom immer wahrscheinlicher zu werden.

Okami erschien ursprünglich 2007 für die PS2 und wurde von Clover Studio entwickelt. Wir schlüpfen ins Fell der Sonnengöttin Amaterasu, ein weißer Wolf, der die Welt vom bösen Dämonen Orochi befreien soll. Spielerisch erinnert Okami an die The Legend of Zelda-Reihe, bietet aber trotzdem ein einzigartiges Spielerlebnis. Im Jahr 2012 erschien Okami schließlich in einer HD-Neuauflage für die PS3, bei uns allerdings nur digital. In unserem GamePro-Test zu Okami HD regnete es eine stolze 90.

Okami HD - Screenshots ansehen