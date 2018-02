Wir wussten zwar bisher, dass wir in One Piece: World Seeker ausschließlich als Ruffy spielen können, allerdings war unklar, inwieweit auch andere beliebte Charaktere ihren Weg ins neue Action-Adventure finden werden. Bandai Namco hat jetzt aber neues Material zum kommenden Spiel veröffentlicht, das uns unter anderem aus dem Anime und Mange bekannte Charaktere vorsetzt. (via siliconera)

Screenshots zeigen bekannte One Piece-Figuren

In einem neuen Screenshot sehen wir Ruffy im Kampf gegen Smoker. Damit ist bestätigt, dass der Vizeadmiral im neuen Action-Adventure als Gegner auf uns wartet.

Außerdem gibt uns Bandai mit Hilfe eines Artworks Einblicke in ein neues Spielgebiet - eine modern wirkende Stadt. Bei genauerem Hinsehen erkennen wir sogar Crew-Mitglied Lysop, der anscheinend vom Dach rechts oben im Bild einen Scharfschützen-Angriff vorbereitet.

In unserer Bildergallerie könnt ihr euch alle neuen Screenshots sowie die bisherigen ansehen.

One Piece: World Seeker - Weitere Screenshots des Open World-Adventures ansehen

One Piece: World Seeker - 4k-Gameplay-Trailer

Außerdem hat sich der Publisher den allerersten Gameplay-Trailer des Open World-Spiels nochmals vorgeknöpft und lässt ihn jetzt in 4k-Auflösung erstrahlen.

One Piece: World Seeker soll 2018 für PS4, Xbox One und PC erscheinen. Mittlerweile gibt es auch das erste längere PS4-Gameplay zum Open World-Spiel.

Welche Charaktere wollt ihr sonst noch in World Seeker sehen?