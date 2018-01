Die Ankündigung von One Piece: World Seeker schlug bei Videospielern und Fans der kultigen Piratensaga ein wie eine Bombe. Ein One Piece-Titel in einer offenen Spielwelt, in der wir unseren Gegnern mit Ruffys Gum-Gum-Power ordentlich auf die Nuss geben - klingt vielversprechend. Bis auf einige Screenshots und einen ersten Gameplay-Trailer haben die Entwickler aber bisher noch nicht sonderlich viele Infos zu One Piece: World Seeker preisgegeben.

Das Online-Magazin Gamereactor hatte während des Bandai Namco Showcases in Paris allerdings die Chance, ein Interview mit Koji Nakajima zu führen und dem Producer ein wenig auf den Zahn zu fühlen. Dabei sind einige interessante neue Infos zu One Piece: World Seeker ans Tageslicht gekommen.

OP: World Seeker: Infos zu Charaktere & Open World

Nakajima bestätigt, dass Ruffy der einzige spielbare Charakter im neuen Action-Adventure sein wird. Der Producer schließt aber nicht aus, dass andere bekannte Figuren in der Spielwelt auftauchen und Ruffys Abenteuer maßgeblich beeinflussen werden. Allerdings nennt er keine weiteren Details, sondern vertröstet uns auf kommende Ankündigungen.

Außerdem bestätigt der Entwickler, dass die offene Spielwelt von World Seeker aus einer einzigen Insel besteht. Die Spieler sollen allerdings mit Hilfe der Story an die Hand genommen, sodass sie sich nicht in der Freiheit der Open World verlieren. Nakajima betont im gleichen Atemzug, dass das Action-Adventure nicht mit reiner Größe, sondern mit der Intensität der Spielwelt punkten möchte.

Das gesamte Interview mit dem Producer im Eisbär-Bepo-Gedächtniskostüm könnt ihr euch unten ansehen.