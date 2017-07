GTA 5 - Arbeit am OpenIV-Tool geht weiter, Liberty City-Mod wurde eingestellt

OpenIV stellt seit rund zehn Jahren eines der wichtigsten Modding-Tools für das GTA-Franchise dar. Vor Kurzem wurde das Projekt und dessen Verbreitung allerdings eingestellt, weil Publisher Take Two eine Unterlassungsaufforderung geschickt haben soll. Die Folge waren angeregte Diskussionen, eine Petititon und schlussendlich sogar die Einigung. Wenig später war OpenIV wieder online. Jetzt gibt es in den GTA-Foren ein ausführlicheres Statement der Menschen hinter dem Modding-Tool: Die Entwicklung von OpenIV wird fortgesetzt, aber die wahrscheinlich am heißesten erwartete Mod "Liberty City in GTA 5" soll nicht mehr veröffentlicht werden.

Das OpenIV-Team bedankt sich für die rege Unterstützung, dieser Sieg gehöre den Fans.

"Die Entwicklung von OpenIV wird wie zuvor fortgesetzt. OpenIV hat nie GTA Online-Modding unterstützt und wird es auch in der Zukunft nicht unterstützen. Unsere Arbeit wird innerhalb der Rockstar-Modding-Politik fortgesetzt."

"Unglücklicherweise wird unsere lang erwartete Mod "Liberty City in GTA V" nicht veröffentlicht, weil sie ganz klar gegen die Rockstar-Modding-Politik verstößt. Die Liberty City-Mod ist ein großer Verlust für uns, da es ein großer Teil unserer Motivation war, die Funktionalität von OpenIV voranzutreiben."

Wie genau es weitergehen soll, bleibt vorerst unklar, aber die OpenIV-Entwickler seien aktuell dabei, neue Pläne zu schmieden.

